Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, сообщается на сайте издания.

Источник: © РИА Новости

«В четверг, 2 октября, на 75-м году жизни скончался журналист, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор газеты “Вечерняя Москва” Александр Куприянов… Это невосполнимая утрата для коллектива “Вечерней Москвы”. Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Куприянов был удостоен Ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему был присвоен Орден «Знака Почета» — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную его признали заслуженным работником культуры РФ. Кроме того, ему были присвоены медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Президент России Владимир Путин вручил Александру Куприянову почетную грамоту — за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.