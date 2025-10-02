Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

Отмечается, что Куприянов был удостоен Ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему был присвоен Орден «Знака Почета» — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную его признали заслуженным работником культуры РФ. Кроме того, ему были присвоены медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Президент России Владимир Путин вручил Александру Куприянову почетную грамоту — за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.