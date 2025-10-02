Омскую область накрыла магнитная буря

2 октября Омскую область охватила магнитная буря. Магнитные колебания начались из-за вспышек на Солнце еще глубокой ночью. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики, возмущение магнитосферы оценивается как буря уровня G1 (слабая), однако приближается к среднему уровню G2.
Наиболее ощутимое влияние прогнозируется до 18:00, после чего активность начнет снижаться. Тем не менее, ученые предупреждают: магнитосфера останется нестабильной и в ближайшие дни.
Метеочувствительным омичам рекомендовано проявлять особую осторожность: возможны головные боли, перепады артериального давления, головокружения и обострение хронических заболеваний. Врачи советуют избегать физических и эмоциональных перегрузок, соблюдать режим сна и при необходимости — принять назначенные препараты. Ранее мы писали, что омичей предупредили о шквалистых ветрах.