Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омскую область накрыла магнитная буря

Солнечная активность достигла уровня G1-G2 — в течение дня возможны головные боли, давление и слабость.

Источник: Комсомольская правда

2 октября Омскую область охватила магнитная буря. Магнитные колебания начались из-за вспышек на Солнце еще глубокой ночью. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики, возмущение магнитосферы оценивается как буря уровня G1 (слабая), однако приближается к среднему уровню G2.

Наиболее ощутимое влияние прогнозируется до 18:00, после чего активность начнет снижаться. Тем не менее, ученые предупреждают: магнитосфера останется нестабильной и в ближайшие дни.

Метеочувствительным омичам рекомендовано проявлять особую осторожность: возможны головные боли, перепады артериального давления, головокружения и обострение хронических заболеваний. Врачи советуют избегать физических и эмоциональных перегрузок, соблюдать режим сна и при необходимости — принять назначенные препараты. Ранее мы писали, что омичей предупредили о шквалистых ветрах.