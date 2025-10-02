В Минске на ул. Каменногорской 3 октября изменится организация дорожного движения

В связи с производством работ по устройству хозяйственно-бытовой канализации с 22.00 3 октября будет временно изменена организация дорожного движения (в части изменения количества полос для движения транспортных средств) на ул. Каменногорской на участке от ул. Люцинской до пересечения с местным проездом здания № 118 по ул. Каменногорской.