В Минске на ул. Каменногорской 3 октября изменится организация дорожного движения

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 3 октября временно изменится организация дорожного движения на ул. Каменногорской, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В связи с производством работ по устройству хозяйственно-бытовой канализации с 22.00 3 октября будет временно изменена организация дорожного движения (в части изменения количества полос для движения транспортных средств) на ул. Каменногорской на участке от ул. Люцинской до пересечения с местным проездом здания № 118 по ул. Каменногорской.

Дополнительно на данном участке будет ограничено движение пешеходов, велосипедистов и водителей средств персональной мобильности, а также организован перенос остановочного пункта «Люцинская», расположенного в зоне проведения работ.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.