Гигантский памятник креветке появится в Беларуси

В Беларуси появится гигантский памятник креветке, сообщили на «Беларусь 1».
Необычную скульптуру откроют в Белоозерске во время областных «Дажынок», которые пройдут 4 октября.
Памятник белорусской креветке предложил создать местный житель Артем Бор. Скульптуру величиной 170 сантиметров для Белоозерска создавали лучшие кузнецы Беларуси.
Пока облик белорусской креветки остается в секрете от горожан.
Гигантская креветка появится в Белоозерске. Фото: стоп-кадр | видео «Беларусь 1».
Также к областному фестивалю-ярмарке «Дажынкі» в Белоозерске построили бассейн, обновили школу и дом культуры, отремонтировали около 40 домов, благоустроили территории, положили новый асфальт. Обновление коснулось медучреждений, в том числе их материально-технической базы.
— Городской стадион, скейт и воркаут-площадки, зоны отдыха, малые архитектурные формы тоже появились в Белоозерске, — рассказали в сюжете.
Ранее мы писали о том, что белорусы смогут посетить ферму по выращиванию креветок с дегустацией.
Тем временем в Минске санслужба приостановила работу популярного кафе.