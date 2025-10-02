Гигантский памятник креветке появится в Беларуси

Также к областному фестивалю-ярмарке «Дажынкі» в Белоозерске построили бассейн, обновили школу и дом культуры, отремонтировали около 40 домов, благоустроили территории, положили новый асфальт. Обновление коснулось медучреждений, в том числе их материально-технической базы.