В НГТУ разработали ледорезную машину с повышенной курсовой устойчивостью

Ученые разработали математическую модель для расчета оптимального соотношения длин внутреннего и внешнего цилиндров, учитывающую неравномерное распределение температуры по толщине льда. Это позволяет машине сохранять устойчивость при работе с ледяным покровом различной толщины и температуры. Технология предназначена для создания технологических каналов в ледяном покрове рек и водоемов при прокладке трубопроводов, энергетических и коммуникационных кабелей в зимнее время. Это особенно актуально для развития инфраструктуры нефтегазовых месторождений в северных регионах России.