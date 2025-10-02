В Калининграде «Скрытые патрули» ловят водителей маршруток

Инспекторы фиксировали действия водителей, которые нарушают правила посадки и высадки пассажиров. Одним из самых частых нарушений оказалось высаживание и «подбор» людей в неположенных местах — вне оборудованных остановок. Кроме того, некоторые маршрутчики выезжали на перекрёстки в условиях затора, создавая помехи движению других автомобилей.