Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде «Скрытые патрули» ловят водителей маршруток

В Калининграде сотрудники Госавтоинспекции провели очередное мероприятие «Скрытый патруль», нацеленное на выявление нарушений среди водителей маршрутных такси. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

Инспекторы фиксировали действия водителей, которые нарушают правила посадки и высадки пассажиров. Одним из самых частых нарушений оказалось высаживание и «подбор» людей в неположенных местах — вне оборудованных остановок. Кроме того, некоторые маршрутчики выезжали на перекрёстки в условиях затора, создавая помехи движению других автомобилей.

Госавтоинспекция напомнила, что такие действия не только нарушают правила дорожного движения, но и напрямую влияют на безопасность пассажиров и других участников движения. За подобные нарушения водителям грозят административные штрафы.

В ведомстве подчеркнули, что работа «Скрытых патрулей» будет продолжена, а внимание к общественному транспорту останется повышенным, так как именно дисциплина водителей маршруток напрямую влияет на безопасность большого числа горожан.