Общегородской крестный ход состоится в Челябинске 12 октября

Общегородской крестный ход состоится в Челябинске 12 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Комсомольская правда

«В этот день Церковь празднует Собор святых Челябинской митрополии. Молитвенное шествие призвано почтить память всех верующих, безвинно пострадавших в годы репрессий в нашем регионе, и в то же время — прославить южноуральских угодников Божиих», — говорится в комментарии.

Мероприятие начнется возле мемориального комплекса «Золотая гора».

Стоянка транспорта будет организована возле Ледовой арены «Трактор». До «Золотой горы» отправятся бесплатные автобусы.

«Лития на “Золотой горе” начнется в 8:30. После нее крестным ходом челябинцы пойдут в сторону собора Рождества Христова. На время движения колонн проезжая часть для транспорта будет перекрыта», — говорят организаторы.

В 9:30 в соборе начнется служба. Литургию возглавят митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и архиереи РПЦ.