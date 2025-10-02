Общегородской крестный ход состоится в Челябинске 12 октября

«В этот день Церковь празднует Собор святых Челябинской митрополии. Молитвенное шествие призвано почтить память всех верующих, безвинно пострадавших в годы репрессий в нашем регионе, и в то же время — прославить южноуральских угодников Божиих», — говорится в комментарии.