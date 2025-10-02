Самарца обязали снести самовольную перегородку в подъезде дома

Сотрудник органов принудительного исполнения вручил должнику копию постановления о возбуждении исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения. Также он предупредил мужчину о последствиях неисполнения решения суда. Несмотря на это мужчина необходимые работы не произвел. В результате сотрудником Службы в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Более того, его ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.