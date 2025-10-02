В Казахстане готовят новое поколение директоров школ

По модели Президентского молодежного кадрового резерва в 2023—2024 годах отобрали 583 педагога для включения в кадровый резерв. Из них более 400 человек заняли руководящие должности без проведения конкурсов, а 40 директоров были назначены в школы, созданные в рамках Национального проекта «Келешек мектептері». В результате нехватка директоров в школах страны сократилась в три раза.
В 2025 году обучение прошли ещё 428 кандидатов. Курсы для заместителей директоров в Центре педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» стартовали 21 июля и завершились 12 сентября. Лидеры изменений отбирались по нескольким этапам и после повышения квалификации по трём уровням приступили к итоговой оценке.
Итоговая оценка проходила с 15 по 26 сентября. Участники подготовили рефлексивные отчёты, в которых демонстрировали умение применять полученные знания на практике. Материалы проверялись согласно установленным критериям и направлялись на внешнюю экспертизу в Центр педагогических измерений АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». По результатам данного этапа 411 специалистов успешно справились с заданиями и были приглашены на собеседование с комиссией Министерства просвещения для включения в кадровый резерв.
Кандидаты, успешно завершившие проект «1000 лидеров изменений в образовании» и вошедшие в резерв, будут назначены на руководящие должности в школах без проведения конкурсных процедур.