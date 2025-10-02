В Казахстане готовят новое поколение директоров школ

По модели Президентского молодежного кадрового резерва в 2023—2024 годах отобрали 583 педагога для включения в кадровый резерв. Из них более 400 человек заняли руководящие должности без проведения конкурсов, а 40 директоров были назначены в школы, созданные в рамках Национального проекта «Келешек мектептері». В результате нехватка директоров в школах страны сократилась в три раза.