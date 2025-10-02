Осенняя прибавка: кому повысят пенсии с 1 октября 2025 года

У граждан, которые в сентябре получили I группу инвалидности, также вырастут пенсионные выплаты с 1 октября. При присвоении этой категории здоровья пенсионер также получает удвоенную фиксированную выплату, то есть 17 815 рублей в 2025 году. При этом увеличенную фиксированную часть можно получать только по одному из оснований. Например, если пенсионер старше 80 лет также является инвалидом I группы, он сможет увеличить выплату только по одному из этих статусов.