Осенняя прибавка: кому повысят пенсии с 1 октября 2025 года

Осенняя прибавка к пенсии: с октября более чем на 7% вырастут выплаты для военных пенсионеров, а некоторые гражданские получат удвоенные денежные суммы. Рассказываем, кто именно сможет рассчитывать на увеличение доходов.
Военные пенсионеры.
Повышение пенсионных выплат ожидает граждан, которые получают военную пенсию как бывшие сотрудники силовых ведомств. Индексация будет проводиться в соответствии с постановлением правительства.
С 1 октября будут повышены оклады и пенсии по линии минобороны и других ведомств. В связи с этим у действующих сотрудников вырастут и пенсии, так как расчет ведется по этому показателю. Военные пенсии рассчитывают не так, как гражданские. Размер выплат не зависит от пенсионных баллов и страховых взносов. Пенсия определяется по должности, званию и выслуге лет.
Граждане старше 80 лет и инвалиды I группы.
Для гражданских пенсионеров в этом году уже проводили две индексации пенсий: на 9,5% в январе были увеличены страховые пенсии, на 14,75% выросли в апреле социальные пенсии.
Дополнительных повышений в этом году больше не предусмотрено. Однако исключением являются две категории пенсионеров — это люди, которым исполнилось 80 лет в сентябре, и граждане, получившие I группу инвалидности.
У первой категории фиксированная выплата, размер которой в 2025 году составляет 8907 рублей, увеличится в два раза. Она может вырасти еще сильнее, если за таким гражданином оформлен официальный уход. В таком случае назначается дополнительная компенсация, размер которой составляет 1314 рублей. Заявление пенсионеру подавать не нужно — СФР будет зачислять дополнительную выплату автоматически.
У граждан, которые в сентябре получили I группу инвалидности, также вырастут пенсионные выплаты с 1 октября. При присвоении этой категории здоровья пенсионер также получает удвоенную фиксированную выплату, то есть 17 815 рублей в 2025 году. При этом увеличенную фиксированную часть можно получать только по одному из оснований. Например, если пенсионер старше 80 лет также является инвалидом I группы, он сможет увеличить выплату только по одному из этих статусов.
Выплаты ко Дню пожилого человека.
В России ежегодно 1 октября отмечают День пожилого человека. Федеральных выплат к этому празднику нет, однако некоторые субъекты РФ платят пожилым людям надбавку из региональных бюджетов. Решение ежегодно принимает правительство каждого из регионов. В этом году выплату получат в пенсионеры из Челябинской и Рязанской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Приморского края. Как рассказали в СФР, в Нижегородской области в этом году выплаты не предусмотрены.