В «Автостате» назвали самые продаваемые машины в Татарстане

На втором месте по популярности у татарстанцев оказалась LADA Vesta (2 736 штук). Замыкает тройку лидеров по продажам Haval Jolion (1 843 шт.).
«В топ-5 также вошли LADA Niva Legend — 1 195 штук, и CHERY TIGGO 7 PRO MAX — 973 проданных автомобиля», — сказал собеседник агентства.
На 6−10-м местах рейтинга расположились LADA Largus VP (962 шт.), Chery Tiggo 4 (950), Changan Uni-S / CS55 Plus (946), LADA Niva Travel (900) и Chery Tiggo 4 PRO (808).
«Всего в Татарстане за 8 месяцев 2025 года было продано 35 453 новых автомобиля», — резюмировал Тимерханов.