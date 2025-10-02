Ричмонд
В Рязанской области учителя агротехклассов повысили квалификацию

Они получили новые знания в сферах растениеводства, животноводства и цифровизации сельского хозяйства.

Первый очный модуль повышения квалификации учителей агротехклассов, которые создаются по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», завершился в Рязанском государственном агротехнологическом университете. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Обучение по программе «Содержание и методика преподавания профильных агротехнологических предметов» прошли 63 учителя из 27 школ региона. Они получили новые знания в сферах растениеводства, животноводства, переработки сельхозпродукции, цифровизации и роботизации сельского хозяйства. Обучающиеся посетили производственную площадку компании «ЭкоНива», где ознакомились с современными технологиями в молочном животноводстве, увидели все этапы производства молока и узнали о содержании крупного рогатого скота.

Директор рязанского подразделения «ЭкоНивы» Владимир Материкин рассказал о работе с подрастающим поколением на всех этапах: экскурсиях для школьников, создании агроклассов, практике учащихся и взаимодействии со студенческими отрядами. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Евгений Кошелкин отметил, что животноводческий комплекс «Шацк» — отличная площадка для семинара учителей агротехклассов. Он также подчеркнул, что полученные знания помогут педагогам повысить интерес школьников к сельскому хозяйству.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.