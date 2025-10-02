В Рязанской области учителя агротехклассов повысили квалификацию

Директор рязанского подразделения «ЭкоНивы» Владимир Материкин рассказал о работе с подрастающим поколением на всех этапах: экскурсиях для школьников, создании агроклассов, практике учащихся и взаимодействии со студенческими отрядами. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Евгений Кошелкин отметил, что животноводческий комплекс «Шацк» — отличная площадка для семинара учителей агротехклассов. Он также подчеркнул, что полученные знания помогут педагогам повысить интерес школьников к сельскому хозяйству.