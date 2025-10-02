В Краснодаре изменится расписание шести трамваев 3 и 4 октября

В Краснодаре изменится расписание шести трамваев вечером 3 и 4 октября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Изменения связаны с капремонтом пересечения на перекрестке улиц Гоголя и Коммунаров.
Так, последние рейсы трамвая № 1 отправятся от улицы Декабристов в 20:44, а от ж/д вокзала — в 21:24. Рейс в 21:20 поедет только до остановки «Улица Железнодорожная», после чего проследует в Восточное депо. По измененному расписанию трамвай будет работать только 3 октября.
Последние трамваи № 4 поедут из Комсомольского микрорайона 3 октября в 20:42, а 4 октября — в 20:37. От улицы Индустриальной составы отправятся 3 октября в 21:42, а 4 октября — в 21:39. После 21:00 трамваи проследуют как маршрут № 10 до «Хладокомбината» и обратно.
Составы № 5 поедут от улицы Бершанской 3 октября в 21:10, а 4 октября — в 21:00. От улицы Метальникова трамваи проследуют 3 октября в 21:03, а 4 октября — в 21:12. После 21:15 трамваи будут ходить между конечными остановками по улице Садовой.
Трамваи № 8 поедут от «Хладокомбината» 3 октября в 21:31, а 4 октября — в 21:23. От улицы Метальникова составы поедут 3 октября в 21:07, а 4 октября — в 21:04. После 21:35 трамваи проследуют по улице Садовой.
Составы № 11 поедут из Юбилейного микрорайона 3 октября в 21:05, а 4 октября — в 21:20. От ж/д вокзала трамваи отправятся 3 октября в 21:48, а 4 октября — в 21:59. После 21:30 трамваи будут следовать только до улицы Индустриальной.
Трамваи № 15 поедут от улицы Метальникова 3 октября в 20:58, а 4 октября — в 20:52. От ж/д вокзала составы проследуют 3 октября в 21:50, а 4 октября — в 21:41.