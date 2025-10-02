В Краснодаре изменится расписание шести трамваев 3 и 4 октября

Так, последние рейсы трамвая № 1 отправятся от улицы Декабристов в 20:44, а от ж/д вокзала — в 21:24. Рейс в 21:20 поедет только до остановки «Улица Железнодорожная», после чего проследует в Восточное депо. По измененному расписанию трамвай будет работать только 3 октября.