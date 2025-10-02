ХАМАС может отвергнуть план Трампа по Газе

По его словам, данный план составлен в угоду Израиля и не учитывает интересов палестинского народа, пишет «Интерфакс».
Он также заявил, что ХАМАС не намерен выполнять положения плана о разоружении, отвергает сдачу оружия и выступает против размещения в Газе каких-либо «международных стабилизационных сил».
Кроме того, представитель палестинской стороны сообщил, что ХАМАС отвергает требование о немедленном освобождении оставшихся заложников, которых ВВС назвал «единственным козырем» группировки.
Ранее представитель «Исламского джихада» заявил, что ХАМАС планирует обсудить с другими палестинскими группировками ответ на план Трампа, поскольку документ затрагивает интересы всего палестинского народа, а не только одной организации.
Призыв к ХАМАС согласиться с планом Трампа ранее уже прозвучал от Катара, Египта и Турции. Переговоры с лидерами ХАМАС состоялись в начале недели при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бен Абдулрахман аль Тани, главы разведки Египта Хасана Рашада и директора турецкой разведки Эбрахима Калина.
Как сообщает портал Axios, американские официальные лица готовы дать ХАМАС разъяснения по плану и сделать некоторые корректировки, однако исключили возможность полного пересмотра документа.