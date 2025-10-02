В Приангарье чествовали педагогов в честь 85-летия СПО

— Для нашей Иркутской области — промышленного, энергетического и логистического сердца Восточной Сибири — система СПО всегда была и остается одним из основных драйверов развития. Именно выпускники наших колледжей и техникумов — это тот самый «стальной хребет» региональной экономики. Благодаря их профессионализму и преданности делу у нас стабильно работают промышленные предприятия, социальные учреждения, реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Поэтому так важно развивать систему СПО, и депутаты областного парламента совместно с губернатором региона системно работают над этим вопросом, — сказал Александр Ведерников.