В Приангарье чествовали педагогов в честь 85-летия СПО

Александр Ведерников подчеркнул значимость системы СПО для региона.
— Для нашей Иркутской области — промышленного, энергетического и логистического сердца Восточной Сибири — система СПО всегда была и остается одним из основных драйверов развития. Именно выпускники наших колледжей и техникумов — это тот самый «стальной хребет» региональной экономики. Благодаря их профессионализму и преданности делу у нас стабильно работают промышленные предприятия, социальные учреждения, реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Поэтому так важно развивать систему СПО, и депутаты областного парламента совместно с губернатором региона системно работают над этим вопросом, — сказал Александр Ведерников.
На сегодняшний день подготовку кадров по программам среднего профессионального образования в Иркутской области ведут 92 образовательные организации по 115 специальностям и 53 профессиям. В учебных заведениях существует порядка 400 программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. В системе СПО работают почти восемь тысяч человек, из них более половины — преподаватели и мастера производственного обучения. Ежегодно колледжи и техникумы выпускают около 15 тысяч студентов.
Александр Ведерников поблагодарил присутствующих за многолетний добросовестный труд на благо развития системы среднего профессионального образования в Иркутской области. Также с 85-летием СПО поздравил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, отметив высокий профессионализм педагогов и квалифицированный уровень подготовки студентов Иркутской области.
День среднего профессионального образования был установлен указом президента РФ Владимира Путина и с 2022 года празднуется 2 октября.