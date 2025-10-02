В Бондарском округе Тамбовской области открыли центр для пенсионеров

Основная деятельность центра направлена на повышение качества жизни граждан старшего поколения, создание условий для их комфортного и интересного времяпровождения. В учреждении можно получить индивидуальные консультации по правовым и социальным вопросам, освоить основы цифровой и финансовой грамотности, а также узнать, как защититься от мошенников. Кроме того, в центре регулярно будут проходить встречи и мастер-классы от специалистов различных направлений.