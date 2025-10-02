В Бондарском округе Тамбовской области открыли центр для пенсионеров

Центр общения старшего поколения начал работать в Бондарском районе Тамбовской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в районной администрации.
Основная деятельность центра направлена на повышение качества жизни граждан старшего поколения, создание условий для их комфортного и интересного времяпровождения. В учреждении можно получить индивидуальные консультации по правовым и социальным вопросам, освоить основы цифровой и финансовой грамотности, а также узнать, как защититься от мошенников. Кроме того, в центре регулярно будут проходить встречи и мастер-классы от специалистов различных направлений.
«Создание центра общения старшего поколения крайне необходимо и востребовано. Гражданам серебряного возраста полезно иметь такую точку притяжения. Куда можно прийти без приглашения и получить ответы на волнующие вопросы, поддержать ритм жизни, открыть дополнительные возможности для самореализации», — отметил руководитель клиентской службы в Бондарском районе Михаил Ишханов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.