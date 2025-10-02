В Омске появятся две новые парковки возле Старо-Восточного кладбища

Департамент архитектуры и градостроительства Омска объявил аукцион на право аренды двух земельных участков для организации парковочных пространств. Пространства для машин организуют на улице 10 лет Октября вблизи Старо-Восточного кладбища, ориентиром служит дом № 186.
Первая территория площадью 1 064 м² предлагается за 328 800 рублей. Вторая — размером 1 337 м² — за 401 200 рублей. Срок аренды обоих объектов составит пять лет. Победитель торгов должен будет провести в локациях полное благоустройство — уложить асфальтовое покрытие, установить ограждения, монтировать системы освещения.
Прием заявок на участие в электронном аукционе стартовал 29 сентября и продлится до 10 октября 2025 года. Итоги конкурса собираются подвести 15 октября. Торги пройдут на специализированной площадке «РТС-тендер».
