Во Владивостоке в бухту Золотой Рог зашел кит-горбач

Идентифицировать редких животных удалось с помощью личного фотоархива кандидата биологических наук, научного сотрудника центра Игоря Катина. Специалист обратил внимание на хвостовой плавник, который виден на фотографиях. Другие киты — финвалы, малые полосатики, синие — не показывают хвосты при заныривании.
Горбатый кит, по мнению ученого, пришел в бухту в поисках своей излюбленной пищи — ракообразных, сельди, иваси, скумбрии, наваги, минтая и терпуга, — большое скопление которых как раз наблюдается возле острова Русский.