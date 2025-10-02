Ричмонд
Во Владивостоке в бухту Золотой Рог зашел кит-горбач

Сегодня жители и гости столицы Приморского края делились фотографиями горбатого кита, зашедшего в бухту Золотой Рог. Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН.

Источник: Российская газета

Идентифицировать редких животных удалось с помощью личного фотоархива кандидата биологических наук, научного сотрудника центра Игоря Катина. Специалист обратил внимание на хвостовой плавник, который виден на фотографиях. Другие киты — финвалы, малые полосатики, синие — не показывают хвосты при заныривании.

Горбатый кит, по мнению ученого, пришел в бухту в поисках своей излюбленной пищи — ракообразных, сельди, иваси, скумбрии, наваги, минтая и терпуга, — большое скопление которых как раз наблюдается возле острова Русский.