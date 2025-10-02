Школьники двух округов Поморья узнали о профессиях в сельском хозяйстве

Профориентационные встречи проекта «Агрокадры 29» состоялись в Няндомском и Каргопольском округах Архангельской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Представители Высшей школы рыболовства и морских технологий Северного (Арктического) федерального университета рассказали о возможности получить образование в сфере промышленного рыбоводства. Ребята учились вязать различные морские узлы, а желающие примерили гидрокостюм. На мастер-классе по основам ветеринарии сотрудники Вельского сельхозтехникума рассказали, как по внешним признакам оценить состояние здоровья животных.
Большой интерес также вызвали исследования по определению плодородия почвы и качества различных продуктов питания. Кроме того, на встречах ребятам рассказали, какие предметы для сдачи на ЕГЭ нужно выбрать ребятам, желающим получить ту или иную профессию в сфере сельского хозяйства, и какие потребуются документы.
«Чтобы заинтересовать молодых людей работой на предприятиях агропромышленного комплекса, мы подготовили специальную профориентационную программу. Ребятам рассказывают о том, что сегодня на крупных предприятиях агропромышленного комплекса, в агрохолдингах, в том числе на территории Архангельской области, все шире используется компьютерная техника, многие операции роботизированы, включая процессы кормления, дойки животных, поддержания климата, ухода за скотом», — отметила министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.