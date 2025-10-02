Школьники двух округов Поморья узнали о профессиях в сельском хозяйстве

«Чтобы заинтересовать молодых людей работой на предприятиях агропромышленного комплекса, мы подготовили специальную профориентационную программу. Ребятам рассказывают о том, что сегодня на крупных предприятиях агропромышленного комплекса, в агрохолдингах, в том числе на территории Архангельской области, все шире используется компьютерная техника, многие операции роботизированы, включая процессы кормления, дойки животных, поддержания климата, ухода за скотом», — отметила министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова.