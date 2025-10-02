Глава Ростовской области потребовал покончить со стихийной торговлей на улицах

— Несанкционированная торговля должна остаться в прошлом. На улицах не должно быть представителей непонятно как зарегистрированных мигрантов, которые продают все подряд прямо с земли, и зимой, и летом. Это поставки, которые по нелегальным схемам реализуются без уплаты налогов и которые создают дополнительные риски для жизни и здоровья покупателей, — сказал Юрий Слюсарь.