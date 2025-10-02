Глава Ростовской области потребовал покончить со стихийной торговлей на улицах

На заседании правительства Ростовской области обсудили ситуацию с нестационарной торговлей в регионе. В том числе, речь шла о незаконных, стихийных прилавках.
Около 400 подобных очагов торговли выявили за шесть месяцев 2025 года. Дректор донского департамента потребительского рынка Ирина Гелас отметила, что незаконные прилавки не просто портят вид улиц, но и потенциально опасны для людей из-за непроверенных товаров. Кроме того, стихийные точки не платят налоги.
Губернатор Юрий Слюсарь потребовал навести порядок.
— Несанкционированная торговля должна остаться в прошлом. На улицах не должно быть представителей непонятно как зарегистрированных мигрантов, которые продают все подряд прямо с земли, и зимой, и летом. Это поставки, которые по нелегальным схемам реализуются без уплаты налогов и которые создают дополнительные риски для жизни и здоровья покупателей, — сказал Юрий Слюсарь.
При этом донской глава подчеркнул, что законному бизнесу препятствий чинить никто не будет.
