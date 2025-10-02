Товарный знак Галкина* продолжает действовать в России

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Товарный знак Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) продолжает действовать в России до 2030 года, никаких изменений в базе Роспатента не внесено, выяснило РИА Новости, изучив электронный ресурс ведомства.
Ранее федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала заявление о прекращении правовой охраны товарного знака «Максим Галкин*».
Согласно документам, товарный знак «Максим Галкин*» был подан в Роспатент в 2010 году, в 2011 году ведомство приняло решение его зарегистрировать. Кроме того, в 2019 году действие исключительного права продлили до марта 2030 года. Иных извещений, которые могли бы касаться прекращения действия товарного знака, в документе пока не содержится.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.