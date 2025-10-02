Бастрыкин потребовал доклад о смертельном ДТП в Туймазах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия в Туймазах, в котором погибла местная жительница и пострадал малолетний ребенок.
В результате происшествия женщина скончалась от полученных травм, а девочку доставили в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Следком Башкирии ходатайствует перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство для дальнейшего расследования. Бастрыкин поручил руководителю республиканского СК Владимиру Архангельскому доложить о решении надзорного органа и всех установленных обстоятельствах произошедшего.
