Бастрыкин потребовал доклад о смертельном ДТП в Туймазах

Глава СКР поручил доложить о туймазинском смертельном ДТП, жертвами которого стали мама с ребенком.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия в Туймазах, в котором погибла местная жительница и пострадал малолетний ребенок.

В результате происшествия женщина скончалась от полученных травм, а девочку доставили в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следком Башкирии ходатайствует перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство для дальнейшего расследования. Бастрыкин поручил руководителю республиканского СК Владимиру Архангельскому доложить о решении надзорного органа и всех установленных обстоятельствах произошедшего.

