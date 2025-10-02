Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Щекино Тульской области улучшили график уборки на детской площадке

Местные жители направили обращение при помощи QR-кода.

Новая детская площадка в Щёкино быстро стала популярной — и вместе с этим возникла проблема переполненных урн.

Тогда жители отсканировали QR‑код на табличке и сообщили о ситуации в администрацию. Вскоре график уборки изменили, мусор начали вывозить чаще. Теперь площадка чистая, и ребята снова могут спокойно играть.

Детскую площадку обустроили во дворе дома № 15 на улице Льва Толстого по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Открыли ее чуть больше месяца назад, а она уже полюбилась семьям с детьми.

На всех объектах, построенных или обновленных по нацпроектам, установлены таблички с QR-кодом. Сканируйте его и сообщайте о проблемах — каждое обращение обязательно рассмотрят.