В городе Щекино Тульской области улучшили график уборки на детской площадке

Новая детская площадка в Щёкино быстро стала популярной — и вместе с этим возникла проблема переполненных урн.
Тогда жители отсканировали QR‑код на табличке и сообщили о ситуации в администрацию. Вскоре график уборки изменили, мусор начали вывозить чаще. Теперь площадка чистая, и ребята снова могут спокойно играть.
Детскую площадку обустроили во дворе дома № 15 на улице Льва Толстого по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Открыли ее чуть больше месяца назад, а она уже полюбилась семьям с детьми.
На всех объектах, построенных или обновленных по нацпроектам, установлены таблички с QR-кодом. Сканируйте его и сообщайте о проблемах — каждое обращение обязательно рассмотрят.