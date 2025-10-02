Ричмонд
В Иркутске с 6 октября ограничат движение по улице Сибирских Партизан

Временные неудобства для водителей продлятся до 20:00 18 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 8:00 6 октября ограничат движение по улице Сибирских Партизан. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Временные неудобства для водителей продлятся до 20:00 18 октября, — прокомментировали в пресс-службе администрации.

На участке от пересечения с улицей Муравьева до пересечения с переулком Пулковским специалисты проведут аварийно-восстановительные работы на сети водопровода.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре также ограничат движение с 30 сентября по 13 октября по улице Карла Либнекхта. В районе пересечения с улицей Фридриха Энгельса сузят проезжую часть.