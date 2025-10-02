Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Благодарность на словах и никаких подарков — только цветы»: Министр образования Молдовы запретил поздравлять учителей

Перчун разослал по школам Молдовы циркуляр, в котором запрещает поздравлять в пятницу, 3 октября, учителей с их праздником.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Молдовы Перчун разослал по школам Молдовы циркуляр, в котором запрещает поздравлять в пятницу, 3 октября, учителей с их праздником.

«Уважение к педагогам проявляется причастностью и искренней благодарностью, а не деньгами, собранными тайком», — говорится в сообщении.

Ну, и карательные меры:

«На основании статьи 315 Кодекса предусмотрены штрафы от 2 500 до 5 000 леев или неоплачиваемого труд на благо общества от 20 до 40 часов».

И все это за сбор денег для сотрудников образования или вручение им подарков.

Цветы подарком не считаются.

На всякий случай.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Теперь не только премьер Венгрии, но и президент Франции Макрон высказываются против членства Украины в ЕС: Если Молдова идет в связке с соседней страной, означает ли это, что не видать обещанного Санду вхождения в Евросоюз.

Перспектив-то реальных, на самом-то деле, не было и раньше, — высказал свою точку зрения по этому вопросу политолог Виктор Жосу (далее…).

Как партии Санду в Бухаресте ставят задачи: Отказ Молдовы от Приднестровья, стереть воспоминания о дешевом газе из России и организовать унирю.

Задача будущего правления, которое очевидно будет правлением PAS, будет состоять в том, чтобы еще сильнее отключиться от пространства Российской Федерации (далее…).

Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».

А мода, в том числе, политическая, непременно должна меняться, чтобы мы все не ходили в одинаковых одеждах, по струночке и строем (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше