«Благодарность на словах и никаких подарков — только цветы»: Министр образования Молдовы запретил поздравлять учителей

Министр образования Молдовы Перчун разослал по школам Молдовы циркуляр, в котором запрещает поздравлять в пятницу, 3 октября, учителей с их праздником.
«Уважение к педагогам проявляется причастностью и искренней благодарностью, а не деньгами, собранными тайком», — говорится в сообщении.
Ну, и карательные меры:
«На основании статьи 315 Кодекса предусмотрены штрафы от 2 500 до 5 000 леев или неоплачиваемого труд на благо общества от 20 до 40 часов».
И все это за сбор денег для сотрудников образования или вручение им подарков.
Цветы подарком не считаются.
На всякий случай.
