В Татарстане прошел молодежный фестиваль беспилотных авиасистем

Молодежный фестиваль беспилотных авиасистем состоялся на территории особой экономической зоны «Алабуга» в городе Елабуге Республики Татарстан по национальном проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
Участники смогли познакомиться с миром беспилотного авиационного транспорта, узнать о перспективах обучения в «Алабуга Политех» и посетить высокотехнологичное производство «Робоподдоны». Также они попробовали свои силы в конструировании, программировании и пилотировании беспилотных аппаратов. Все желающие смогли испытать свои навыки пилотирования на VR-тренажере и научиться мастерству дрон-рейсинга у лучших спортсменов FPV-дронов.
Кроме того, в рамках фестиваля прошел чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по гонкам дронов, который собрал на своей площадке более 200 профессиональных спортсменов по FPV. По итогам была сформирована окружная сборная для выступления в финале сезона. Ребята будут сражаться в личных и командных турнирах: от самого маленького беспилотника — 75 класс — до гонок на больших FPV-квадрокоптерах 200 и 330 классов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.