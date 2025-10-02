В Татарстане прошел молодежный фестиваль беспилотных авиасистем

Кроме того, в рамках фестиваля прошел чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по гонкам дронов, который собрал на своей площадке более 200 профессиональных спортсменов по FPV. По итогам была сформирована окружная сборная для выступления в финале сезона. Ребята будут сражаться в личных и командных турнирах: от самого маленького беспилотника — 75 класс — до гонок на больших FPV-квадрокоптерах 200 и 330 классов.