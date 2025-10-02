В Красноярском крае разработали новую меру поддержки семей

«Нужны новые подходы и одно из таких направлений поддержки — разработка социального паспорта предприятий. По сути, это инструмент, который позволит понять потребности работников и их семей», — отметил Михаил Котюков.
В данном случае речь идет о точечной поддержке: детские сады, няни, медицина и другие ключевые вопросы, которые ежедневно решают семьи. Надо сказать, что подобный опыт уже успел себя неплохо зарекомендовать. Впервые в России именно в Красноярском крае внедрили социальные паспорта для семей участников спецоперации. Впоследствии этот опыт подхватили другие российские регионы.
По словам губернатора края, речь идет не только о крупных промышленных предприятиях, но и о вузах, больницах, агропромышленных комплексах и других учреждениях.
«Проработанные предложение будут представлены профильным министерством на Демографическом форуме, который пройдет в Красноярске в конце ноября», — резюмировали в правительстве края.
Напомним, что в Красноярском крае готовят корректировки в программу по повышению рождаемости.
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1.