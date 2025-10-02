В Красноярском крае разработали новую меру поддержки семей

В данном случае речь идет о точечной поддержке: детские сады, няни, медицина и другие ключевые вопросы, которые ежедневно решают семьи. Надо сказать, что подобный опыт уже успел себя неплохо зарекомендовать. Впервые в России именно в Красноярском крае внедрили социальные паспорта для семей участников спецоперации. Впоследствии этот опыт подхватили другие российские регионы.