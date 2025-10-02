Ричмонд
В Красноярском крае разработали новую меру поддержки семей

КРАСНОЯРСК, 2 октября, ФедералПресс. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудил с представителями регионального правительства социальную поддержку семей, которые направлены на повышение рождаемости в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Нужны новые подходы и одно из таких направлений поддержки — разработка социального паспорта предприятий. По сути, это инструмент, который позволит понять потребности работников и их семей», — отметил Михаил Котюков.

В данном случае речь идет о точечной поддержке: детские сады, няни, медицина и другие ключевые вопросы, которые ежедневно решают семьи. Надо сказать, что подобный опыт уже успел себя неплохо зарекомендовать. Впервые в России именно в Красноярском крае внедрили социальные паспорта для семей участников спецоперации. Впоследствии этот опыт подхватили другие российские регионы.

По словам губернатора края, речь идет не только о крупных промышленных предприятиях, но и о вузах, больницах, агропромышленных комплексах и других учреждениях.

«Проработанные предложение будут представлены профильным министерством на Демографическом форуме, который пройдет в Красноярске в конце ноября», — резюмировали в правительстве края.

Напомним, что в Красноярском крае готовят корректировки в программу по повышению рождаемости.

