В России создадут комплексную модель управления научной сферой

Также ведомствам и РАН необходимо сформировать перечень мероприятий для достижения национальной цели по увеличению внутренних затрат на исследования и разработки до 2% ВВП к 2030 году. Кроме того, до 28 января 2026 года профильные министерства и РАН должны представить дорожную карту по развитию единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.