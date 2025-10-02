Ричмонд
Врач предупредила, что ядра косточек абрикоса могут быть опасны

В ядрах абрикосовых косточек содержится амигдалин. В организме он превращается в синильную кислоту, в связи с чем систематически употреблять косточки в пищу может быть опасно. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.

Источник: БЕЛТА

Также, по словам специалиста, осторожнее нужно быть с сушеными абрикосами (курагой). В них высока концентрация сахара, поэтому рекомендовано строго ограничивать их употребление людям с диабетом, а также тем, кто соблюдает низкоуглеводную диету. Кроме того, пояснила Тен, курагу часто подвергают обработке диоксидом серы, чтобы она сохраняла цвет. Это может вызвать аллергию.