Также, по словам специалиста, осторожнее нужно быть с сушеными абрикосами (курагой). В них высока концентрация сахара, поэтому рекомендовано строго ограничивать их употребление людям с диабетом, а также тем, кто соблюдает низкоуглеводную диету. Кроме того, пояснила Тен, курагу часто подвергают обработке диоксидом серы, чтобы она сохраняла цвет. Это может вызвать аллергию.
Врач предупредила, что ядра косточек абрикоса могут быть опасны
В ядрах абрикосовых косточек содержится амигдалин. В организме он превращается в синильную кислоту, в связи с чем систематически употреблять косточки в пищу может быть опасно. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.