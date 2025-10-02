Хирург объяснил, в каких частях курицы живут неубиваемые паразиты

В куриных легких могут быть паразиты, которые живут при высоких температурах. Как сообщил NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Александр Умнов, куриные головы могут накапливать вредные вещества, которые не разрушаются при термической обработке.
— При умеренном потреблении полезна свежая куриная печень, потому что в ней содержится много меди, железа и витамина В12. Однако из-за высокого холестерина продукт не подходит людям с болезнями почек, язвой желудка и гастритом, — уточнил хирург.
Куриная печень богата витамином А, который влияет на состояние кожи и волос. Однако если ее много есть, то можно и отравиться или страдать мигренью. Но при это и избыток этого витамина может привести к разрушению костей у взрослых, а у детей — к задержке роста.