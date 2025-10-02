Ричмонд
В России появятся новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года в России начнет действовать обновленный ГОСТ, который предусматривает появление нескольких новых дорожных знаков и изменение параметров парковочных мест. Об этом 2 октября сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

По его словам, работа над поправками велась более трех лет и была направлена на снижение визуального шума на дорогах, пишет «Профиль».

«История некоторых новых знаков уходит еще дальше, поскольку вопрос их внедрения обсуждался давно», — отметил депутат.

Среди новшеств:

  • вертикальный знак «Стоп-линия», который будут ставить там, где невозможно нанести привычную горизонтальную разметку;
  • знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности»;
  • знак 8.15.1 «Глухие пешеходы» — дополнение к уже существующему знаку 8.15 «Слепые пешеходы». Первые эксперименты с его применением начались около десяти лет назад.

Кроме того, изменятся размеры парковочных мест вдоль края дороги: вместо нынешних 2,5 м в ширину и 6,5 м в длину будет предусмотрено 2,25 м на 6,5 м. Таким образом, парковочная разметка станет на 25 см уже, но длина сохранится прежней.