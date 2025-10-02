В Новосибирске в новом парке «Чемской берег» завершается первый этап благоустройства

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев вместе с руководителями профильных департаментов и представителями подрядной организации осмотрел стройплощадку в ходе выездного совещания.
— Работа проделана большая. Хотелось бы похвалить всех, кто занимается реализацией проекта: профильные департаменты с поставленной задачей справились, — сказал глава города.
Проект «Чемской берег» стал победителем всероссийского рейтингового голосования, которое проводилось в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители города выразили желание благоустроить территорию вдоль улицы Саввы Кожевникова в Северо-Чемском жилмассиве, создать место, где можно отдохнуть и провести время всей семьей. Благодаря единодушному мнению 64 тысяч проголосовавших за него проект Кировского района обошел сильных конкурентов — претенденты были выдвинуты на конкурс от всех районов Новосибирска.
— Проект «Чемской берег» — один самых крупных и важных из тех, которые сегодня реализуются в городе. Всего в этом году в Новосибирске благоустраивают одиннадцать общественных территорий. В числе значимых — парк имени Юрия Федоровича Бугакова в Октябрьском районе, сквер на улице Демакова в Советском районе, территория возле консерватории. Кроме того, есть объекты, за которые взялся социально ответственный бизнес. Отличительной особенностью парка «Чемской берег» станет благоустроенная набережная. Уже многое здесь сделано, — сказал мэр Максим Кудрявцев.
Заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Ксения Антонова доложила главе города об основных этапах реализации проекта благоустройства парка «Чемской берег».
Фото: Мэрия Новосибирска.
— Благоустроительные работы разбиты на два этапа. В этом году они завершатся в конце октября. В следующем — возобновятся. Для посещения парк откроется летом следующего года, — сказала Ксения Антонова, отметив, что работы ведутся с опережением графика.
Общий объем финансирования проекта составил 248 миллионов рублей — это субсидия, предоставленная из областного бюджета Новосибирской области на 2025 и 2026 годы. Больше половины из них освоены в этом году. По словам директора «Центра управления проектами комплексного городского благоустройства» Игоря Долозова, в текущем году на территории будущего парка проложены все инженерные коммуникации, началось строительство визит-центра и обустройство спортивных и детских игровых площадок, завершено формирование ландшафта будущей зоны отдыха. В следующем году будут установлены малые архитектурные формы, две лестницы, мостовые переходы и начнется масштабное озеленение. Всего планируется посадить 260 крупных деревьев (ивы, ели, липы), более тысячи кустарников и 1,3 тысячи многолетних цветов и трав.
Фото: Мэрия Новосибирска.
— В этом году будет выполнен основной объем работ, включающий укладку твердого покрытия. Парк разбит на две части — верхнюю, так называемую городскую зону, и нижнюю, где сохранится природный ландшафт. Большая и сложная работа проведена по укреплению откосов с применением геотекстиля и георешетки. Построена лестница, ведущая к причалу речного трамвая. Приступаем к установке опор освещения, стоек связи с экстренными службами, устройству системы видеонаблюдения. И, конечно же, здесь будут смотровые площадки с видом на реку Обь, — рассказал Игорь Долозов.
Прямая речь.
Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска:
— Мы видим первые результаты благоустройства парка «Чемской берег», и они радуют. Надеемся, летом следующего года все, кто голосовал за проект, а это жители не только Кировского района, но всего Новосибирска, смогут здесь отдыхать и заниматься спортом. Городские власти принимают все усилия, чтобы так оно и было. Мне, как депутату от Северо-Чемского жилмассива, импонирует то, что мэр Новосибирска уделяет особое внимание благоустройству зеленых зон и общественных пространств. Он лично приезжает на объекты, курирует строительство и контролирует ход работ и их качество.