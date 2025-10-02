В Новосибирске в новом парке «Чемской берег» завершается первый этап благоустройства

— Мы видим первые результаты благоустройства парка «Чемской берег», и они радуют. Надеемся, летом следующего года все, кто голосовал за проект, а это жители не только Кировского района, но всего Новосибирска, смогут здесь отдыхать и заниматься спортом. Городские власти принимают все усилия, чтобы так оно и было. Мне, как депутату от Северо-Чемского жилмассива, импонирует то, что мэр Новосибирска уделяет особое внимание благоустройству зеленых зон и общественных пространств. Он лично приезжает на объекты, курирует строительство и контролирует ход работ и их качество.