Орбан: Венгрия продолжит покупать российские энергоносители

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поменять географическое положение страны невозможно, поэтому Будапешт продолжить покупать российские энергоресурсы.

Источник: Reuters

«Я не могу поменять географию. Мы государство без выхода к морю, у нас есть только трубопроводы, поэтому мы вынуждены покупать [энергоресурсы] у России», — сказал он журналистам по прибытии в Копенгаген на саммит Европейского политического сообщества. Трансляция велась на медиаресурсах ЕС.

