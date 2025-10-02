Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярные китайские желейные и жидкие конфеты запрещены в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси желейные и жидкие конфеты из Китая.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси попали под запрет популярные китайские желейные и жидкие конфеты, которые включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, по запрет попала жидкая конфета-спрей «Веселый напугай» в виде гранаты с чекой, от китайского производителя IVY (HK) Industry Co., Limited. В ее составе нашли незаявленную изготовителем в маркировке пищевую добавку консервант бензойной кислоты с превышение максимального допустимого уровня.

Желейные конфеты запретили продавать из-за красителей в Беларуси. Фото: Госстандарт.

И также нашли несоответствия в китайских желейных конфетах «Я Боб» от производителя «Chaozhou Jundilong Food CO., LTD». В составе этих «желешек» нашли заявленный изготовителем краситель эритрозин (Е127), которого однако нет в перечне пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве пищевой продукции.

Еще в маркировке этой сладости не было информации о подсластителях: жидком сорбите, лимонной кислоте, яблочной кислоте, цитрате натрия, пчелином воске. Также энергетическая ценность продукта не была указана в калориях. Как и не написал производитель на этикетке о том, что при чрезмерном употреблении конфеты могут оказывать слабительное действие.

Еще гигантский памятник креветке появится в Беларуси.

Тем временем в Минске санслужба приостановила работу популярного кафе.