Популярные китайские желейные и жидкие конфеты запрещены в Беларуси

В Беларуси попали под запрет популярные китайские желейные и жидкие конфеты, которые включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, по запрет попала жидкая конфета-спрей «Веселый напугай» в виде гранаты с чекой, от китайского производителя IVY (HK) Industry Co., Limited. В ее составе нашли незаявленную изготовителем в маркировке пищевую добавку консервант бензойной кислоты с превышение максимального допустимого уровня.
Желейные конфеты запретили продавать из-за красителей в Беларуси. Фото: Госстандарт.
И также нашли несоответствия в китайских желейных конфетах «Я Боб» от производителя «Chaozhou Jundilong Food CO., LTD». В составе этих «желешек» нашли заявленный изготовителем краситель эритрозин (Е127), которого однако нет в перечне пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве пищевой продукции.
Еще в маркировке этой сладости не было информации о подсластителях: жидком сорбите, лимонной кислоте, яблочной кислоте, цитрате натрия, пчелином воске. Также энергетическая ценность продукта не была указана в калориях. Как и не написал производитель на этикетке о том, что при чрезмерном употреблении конфеты могут оказывать слабительное действие.
