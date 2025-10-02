Рекордное атмосферное давление ожидается в Татарстане в пятницу — синоптик Тишковец

«В заключительный рабочий день над Татарстаном зависнет ядро антициклона, а это значит, что в республике будет самое высокое атмосферное давление на всей европейской территории России, которое будет достигать 770 мм ртутного столба», — сказал собеседник агентства.
Он не исключил, что данный показатель по давлению станет рекордным за всю историю для этих чисел октября.
Напомним, что, по данным Гидрометцентра РФ, при очень высоком атмосферном давлении отмечается небольшое сокращение частоты пульса и снижение минимального кровяного давления. Более редким, но глубоким становится дыхание. Незначительно понижается слух и обоняние, голос становится приглушенным.
К группе риска относятся метеочувствительные и больные, организм которых очень чувствителен не только к переменам погоды, но и к аномальным ее состояниям. Прежде всего это люди с нарушениями нервной вегетативной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями, которые чаще наблюдаются в пожилом возрасте.