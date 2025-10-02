Рекордное атмосферное давление ожидается в Татарстане в пятницу — синоптик Тишковец

К группе риска относятся метеочувствительные и больные, организм которых очень чувствителен не только к переменам погоды, но и к аномальным ее состояниям. Прежде всего это люди с нарушениями нервной вегетативной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями, которые чаще наблюдаются в пожилом возрасте.