Определена дата похорон красноярского писателя Александра Бушкова

Напомним, Александр Бушков скончался 29 сентября в возрасте 69 лет после продолжительной болезни: писателя положили в БСМП лечиться от пневмонии в середине июля. В специальном материале мы вспомнили творческий и жизненный путь Александра Александровича, который в последние годы жил отшельником в Красноярске.