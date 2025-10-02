Определена дата похорон красноярского писателя Александра Бушкова

Прощание с писателем Александром Бушковым пройдет на красноярском кладбище Бадалык 4 октября, сообщили близкие в социальных сетях.
Проститься с автором бестселлеров «Пираньи» и «Рыцарь из ниоткуда» сможет любой желающий с 12:00 до 13:00 по адресу: улица Ремесленная, дом 45/20.
Напомним, Александр Бушков скончался 29 сентября в возрасте 69 лет после продолжительной болезни: писателя положили в БСМП лечиться от пневмонии в середине июля. В специальном материале мы вспомнили творческий и жизненный путь Александра Александровича, который в последние годы жил отшельником в Красноярске.