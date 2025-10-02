В Хабаровске спасатели провели масштабные учения по тушению пожара в высотке

В Хабаровске прошли масштабные учения спасателей и пожарных, которые отрабатывали действия при пожаре в высотном здании. Тренировка была максимально приближена к реальной ситуации. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По легенде учений, возгорание произошло на одном из верхних этажей многоэтажки. Огонь отрезал людям пути к эвакуации. На место сразу прибыли пожарные расчеты и спасательные команды.
Спасатели эвакуировали «пострадавших» разными способами: с вертолета Ми-8 спускали специальную люльку для спасения людей с крыши, использовали альпинистское снаряжение для спуска носилок с этажей и применяли автолестницы для эвакуации с нижних уровней.
Пожарные одновременно тушили условный пожар, подавая воду на верхние этажи через внутренние системы здания и с помощью специального оборудования.
Особое внимание уделялось слаженной работе всех служб — пожарных, спасателей и авиаторов. Все задачи в ходе учений были успешно выполнены. Такие тренировки помогают поддерживать высокий уровень готовности экстренных служб к реальным чрезвычайным ситуациям.