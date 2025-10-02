В Уфе простились с народным артистом России и Башкирии Олегом Хановым.

Сегодня в Уфе простились с народным артистом Российской Федерации и Башкирской АССР Олегом Закировичем Хановым. Отдать дань уважения памяти настоящего любимца публики в Башкирский драмтеатр пришли тысячи поклонников его таланта.
«Хөрмәтле Анфиса Муллаяновна! Хөрмәтле Владислав Олегович! Хөрмәтле Олег Закировичтың туғандары! Хөрмәтле иптәштәр, дуҫтар! Мы все здесь с очень тяжёлым сердцем собрались в нашем любимом театре. Буквально полгода назад на этой сцене мы провожали в последний путь Фидана Сафича Гафарова. И с именами Фидана Сафича, Олега Закировича, такое ощущение, что уходит золотой век башкирского театра. Это очень горькая для нас и преждевременная потеря. Мы знали, что у Олега Закировича есть планы. Он блестяще выступал в Оренбургском драматическом театре, он собирался к нам приехать, ничто не предвещало, что такое горе произойдёт. В моей памяти он останется прежде всего как человек необычайно интеллигентный, очень доброжелательно настроенный ко всем, очень любящий театр, своё дело, своих коллег, соратников по театру. Уважаемая Анфиса Муллаяновна, уважаемый Владислав Олегович, мы искренне соболезнуем, мы разделяем горечь утраты. Конечно, мы сделаем все необходимое для того, чтобы увековечить память Олега Закировича, но, мне кажется, он и так уже своим творчеством навсегда останется в памяти народа Башкортостана. Светлая память, дорогой, уважаемый Олег Закирович. Мы будем помнить и хранить в нашей памяти те мгновения, то творчество, которое вы нам подарили», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров на траурном митинге.
На траурном митинге также выступили депутат Госдумы, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова, директор Фонда имени Мустая Карима, дочь народного поэта Башкортостана Альфия Каримова, главный режиссер Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури Айрат Абушахманов, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин, главный режиссер Татарского театра драмы им. Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев.
Олега Ханова в последний путь из его родного театра почитатели таланта народного артиста проводили аплодисментами.
Олег Закирович Ханов родился 11 августа 1951 года в деревне Кизги Архангельского района в семье известных артистов Шамсинур Сиражетдиновой и Закирьяна Ханова.
После окончания Уфимского государственного института искусств в 1973 году был принят в труппу Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури. Его творческий путь был многогранным. В 1983—1999 годах он возглавлял Союз театральных деятелей республики, в 1989—1993 годах был художественным руководителем Республиканского театра юного зрителя (ныне — Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима). Позднее Олег Закирович работал в московском театре «Сатирикон» под руководством Константина Райкина.
С 2000 года продолжил карьеру в Оренбургском драматическом театре им. М. Горького, совмещая работу на сцене с преподаванием в Оренбургском институте искусств.
В 2009—2012 годах Олег Ханов был главным режиссёром Салаватского государственного башкирского драматического театра, а с 2012 по 2019 год — художественным руководителем Башкирского академического театра драмы им. Гафури. С 2019 по 2022 год выходил на сцену родного театра, затем до последних дней работал в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького.
Ушел из жизни 30 сентября 2025 года в Оренбурге.
За свою более чем полувековую театральную жизнь Олег Закирович сыграл свыше 100 ролей, создав яркие образы в спектаклях по отечественной и мировой драматургической классике. Его творчество оставило глубокий след в творческой жизни БАТД им. М. Гафури и других театров, где он сыграл свои лучшие роли — Кендек («И судьба — не судьба», Мустай Карим), Абдрахман («Бибинур, ах, Бибинур!», Флорид Буляков), Бруно («Великодушный рогоносец», Фернан Кроммелинк) и многие другие. Российскому зрителю Олег Ханов запомнился и как киноактер в роли Ханьяра в фильме «Всадник на золотом коне».
Олег Ханов по праву занимал одно из ведущих мест в плеяде российских актеров, виртуозно сочетая актерское мастерство, режиссуру, художественное руководство и административную работу. Он воспитал целую плеяду артистов, вел курс на театральном факультете УГИИ имени З. Исмагилова. С 2005 года — профессор, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств.
За значительный вклад в развитие театрального искусства Олег Ханов был удостоен почетных званий народного артиста Российской Федерации и народного артиста Башкирской АССР. Он был кавалером орденов Салавата Юлаева и Дружбы народов, лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, Государственной премии Республики Башкортостан имени С. Юлаева, премий имени Станиславского, имени А. Яблочкиной «Лучшая мужская роль» и многих других театральных наград.