В Уфе простились с народным артистом России и Башкирии Олегом Хановым.

«Хөрмәтле Анфиса Муллаяновна! Хөрмәтле Владислав Олегович! Хөрмәтле Олег Закировичтың туғандары! Хөрмәтле иптәштәр, дуҫтар! Мы все здесь с очень тяжёлым сердцем собрались в нашем любимом театре. Буквально полгода назад на этой сцене мы провожали в последний путь Фидана Сафича Гафарова. И с именами Фидана Сафича, Олега Закировича, такое ощущение, что уходит золотой век башкирского театра. Это очень горькая для нас и преждевременная потеря. Мы знали, что у Олега Закировича есть планы. Он блестяще выступал в Оренбургском драматическом театре, он собирался к нам приехать, ничто не предвещало, что такое горе произойдёт. В моей памяти он останется прежде всего как человек необычайно интеллигентный, очень доброжелательно настроенный ко всем, очень любящий театр, своё дело, своих коллег, соратников по театру. Уважаемая Анфиса Муллаяновна, уважаемый Владислав Олегович, мы искренне соболезнуем, мы разделяем горечь утраты. Конечно, мы сделаем все необходимое для того, чтобы увековечить память Олега Закировича, но, мне кажется, он и так уже своим творчеством навсегда останется в памяти народа Башкортостана. Светлая память, дорогой, уважаемый Олег Закирович. Мы будем помнить и хранить в нашей памяти те мгновения, то творчество, которое вы нам подарили», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров на траурном митинге.