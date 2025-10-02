В Омске заканчивается «Монетная неделя»

В Омске завершается очередная всероссийская акция «Монетная неделя», которая длится с 22 сентября по 4 октября. За это время владельцы скопленных монет несут их свои сбережения в виде монет в банки и магазины-участники.
В точках обмена омичи получают за монеты бумажные купюры или добавляют эти суммы денег на свой банковский счет.
Цель акции — дать монетам, которые нередко годами копятся дома, вторую жизнь. Ранее управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов уже пояснял, что каждая обменянная монета вносит вклад в экономику.
Весной жители Омска во время такой же акции уже обменяли почти 400 тыс. монет на общую сумму примерно в 1,7 млн рублей. Количественные итоги нынешней акции будут известны примерно через месяц, в ноябре.
Ранее мы уже писали об осенней акции, когда она только началась.