Ученые в Германии выяснили, что сладкие газировки наносят вред психическому здоровью

Как сообщили в публикации, авторы исследования выдвинули предположение, что употребление газировки имеет связь с появлением симптомов депрессии. Специалисты связали это с увеличением популяции бактерий Hungatella и Eggerthella в желудочно-кишечном тракте. Количество участников исследования составило 405 человек, у которых есть депрессия, а также 527 добровольцев, которые такой проблемы не имеют.
Выяснилось, что у людей, которые регулярно потребляли газированные напитки, был действительно повышен уровень бактерий Hungatella и Eggerthella. Данный показатель, как посчитали ученые, способствовал развитию психического расстройства. При этом оказалось, что риск развития депрессии на фоне употребления газировок у женщин был выше, чем у мужчин.