Ученые в Германии выяснили, что сладкие газировки наносят вред психическому здоровью

Как сообщили в публикации, авторы исследования выдвинули предположение, что употребление газировки имеет связь с появлением симптомов депрессии. Специалисты связали это с увеличением популяции бактерий Hungatella и Eggerthella в желудочно-кишечном тракте. Количество участников исследования составило 405 человек, у которых есть депрессия, а также 527 добровольцев, которые такой проблемы не имеют.