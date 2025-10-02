Ричмонд
Ученые в Германии выяснили, что сладкие газировки наносят вред психическому здоровью

Ученые из Университетской больницы Франкфурта в Германии в ходе исследования выяснили, что сладкие газированные напитки наносят вред психическому здоровью. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на JAMA Psychiatry.

Источник: Pexels

Как сообщили в публикации, авторы исследования выдвинули предположение, что употребление газировки имеет связь с появлением симптомов депрессии. Специалисты связали это с увеличением популяции бактерий Hungatella и Eggerthella в желудочно-кишечном тракте. Количество участников исследования составило 405 человек, у которых есть депрессия, а также 527 добровольцев, которые такой проблемы не имеют.

Выяснилось, что у людей, которые регулярно потребляли газированные напитки, был действительно повышен уровень бактерий Hungatella и Eggerthella. Данный показатель, как посчитали ученые, способствовал развитию психического расстройства. При этом оказалось, что риск развития депрессии на фоне употребления газировок у женщин был выше, чем у мужчин.