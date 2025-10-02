Египет ужесточил правила въезда для казахстанцев

Как предупреждают туроператоры, с 1 октября 2025 года граждане Казахстана могут прилететь в Шарм-эль-Шейх и получить Синайский штамп по прилете, свободно перемещаться и путешествовать только по территории Синайского полуострова. При желании посетить Каир и Луксор требуется оформить визу за 25 долларов сразу по прилете (при наличии гарантийного письма и согласия принимающей стороны). Без этого гарантийного письма и согласия принимающей стороны туристы Каир посетить не смогут. Если по прилете был поставлен Синайский штамп, впоследствии поменять его на визу уже нельзя.