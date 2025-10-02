Власти ликвидировали три нелегальные торговые точки в Орджоникидзевском районе Уфы

В Орджоникидзевском районе Уфы на этой неделе демонтировали три нестационарных торговых объекта, работавших без разрешительной документации. Об этом на своей личной странице в социальных сетях сообщил глава районной администрации Рустем Хамитов.
По словам чиновника, были убраны две бочки для продажи кваса: на улице Борисоглебской у дома № 3 и на улице Коммунаров у дома № 61. Также демонтирован киоск быстрого питания на улице Космонавтов у дома № 6.
Хамитов подчеркнул, что администрация всегда готова к конструктивному диалогу с предпринимателями, желающими вести бизнес на законных основаниях.
