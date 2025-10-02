Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти ликвидировали три нелегальные торговые точки в Орджоникидзевском районе Уфы

В Уфе снесли еще три нелегальных торговых объектах.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Уфы на этой неделе демонтировали три нестационарных торговых объекта, работавших без разрешительной документации. Об этом на своей личной странице в социальных сетях сообщил глава районной администрации Рустем Хамитов.

По словам чиновника, были убраны две бочки для продажи кваса: на улице Борисоглебской у дома № 3 и на улице Коммунаров у дома № 61. Также демонтирован киоск быстрого питания на улице Космонавтов у дома № 6.

Хамитов подчеркнул, что администрация всегда готова к конструктивному диалогу с предпринимателями, желающими вести бизнес на законных основаниях.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.