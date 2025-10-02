Вертолетный отряд привлекли для поисков пропавшей близ Красноярска семьи

По данным «ЛизаАлерт», пропавшая семья — это семья Ирины и Сергея Усольцевых, отправившихся в поход со своей пятилетней дочерью Ариной неподалеку от поселка Кутурчин. В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю РБК сообщили: «Предварительно, известно, что [пропавшие] уже занимались туризмом. То есть люди опытные. Машину оставили в Кутурчине, а дальше имеется свидетельство, что они шли с рюкзаками, ушли в лес. Об их пропаже заявили родственники. Семья не вышла на связь. Но там реально сложно со связью. Это настоящая тайга. Люди ранее уже ходили по туристическим маршрутам. Сейчас их 70 человек разыскивают».