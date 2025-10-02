Ричмонд
Олимпийская чемпионка Татарева: «Мне очень нравится Казань»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева поделилась воспоминаниями о спортивном прошлом и поездках в Казань. Об этом спортсменка рассказала журналистам во время соревнований Клубной лиги по художественной гимнастике, которые в наши дни проходят в столице Татарстана.

"Сейчас у юных гимнасток есть уникальная возможность выступать на соревнованиях в таких прекрасных дворцах, как, например, здесь, в Казани. Я помню, что перед Олимпийскими играми завершающий Кубок мира всегда проходил именно в этом дворце — в Центре гимнастики.

Мне нравится Казань. Я здесь очень много времени провела со сборной России. Мы часто сюда приезжали не только на соревнования, но еще и сборы у нас здесь проходили", — сказала Татарева.

Всероссийская Клубная лига по художественной гимнастике проходит в Казани в Центре гимнастики с 30 сентября по 4 октября. В соревнованиях принимают участие более 2500 лучших гимнасток из 36 субъектов РФ.

Также впервые в этом году в турнире участвуют дети с интеллектуальными нарушениями (синдромом Дауна) при содействии с Федерацией ЛИН. Анастасия Татарева является куратором данного процесса и принимает в нем активное участие.

Ранее мы опубликовал результаты третьего этапа Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта». В общем личном зачете по сумме трех этапов лидирует министр спорт Татарстана Владимир Леонов, на втором месте форвард «Рубина» Мирлинд Даку. Тройку лучших замыкает казанская теннисистка Вероника Кудерметова. В командном зачете по итогам 3 этапов лидирует «Рубин», на втором месте Минспорта РТ (2 место). В тройку лучших вошло ФСО «Динамо» по РТ.

Читатели и болельщики могут повлиять на итоговую расстановку команд, проголосовав за лучшего спортсмена и команду по результатам каждого месяца.