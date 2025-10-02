Олимпийская чемпионка Татарева: «Мне очень нравится Казань»

"Сейчас у юных гимнасток есть уникальная возможность выступать на соревнованиях в таких прекрасных дворцах, как, например, здесь, в Казани. Я помню, что перед Олимпийскими играми завершающий Кубок мира всегда проходил именно в этом дворце — в Центре гимнастики.
Мне нравится Казань. Я здесь очень много времени провела со сборной России. Мы часто сюда приезжали не только на соревнования, но еще и сборы у нас здесь проходили", — сказала Татарева.
Всероссийская Клубная лига по художественной гимнастике проходит в Казани в Центре гимнастики с 30 сентября по 4 октября. В соревнованиях принимают участие более 2500 лучших гимнасток из 36 субъектов РФ.
Также впервые в этом году в турнире участвуют дети с интеллектуальными нарушениями (синдромом Дауна) при содействии с Федерацией ЛИН. Анастасия Татарева является куратором данного процесса и принимает в нем активное участие.
