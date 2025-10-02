Шесть исторических зданий в Нижегородской области преобразуют в гостиницы

В Павлове инвесторам доступны три исторических объекта: Дом Теребина на улице Маяковского (334 кв. м), Дом Маклакова на улице Нижегородской (594 кв. м) и двухэтажный кирпичный дом на улице Ленина, площадью 719 квадратных метров. Пять из шести зданий имеют официальный статус объектов культурного наследия регионального значения, а одно («Дом Теребина») — числится как выявленный памятник архитектуры. Перед началом работ инвесторам предстоит пройти несколько этапов: от изучения документации и получения проектного задания до согласования проектных решений с органами охраны наследия и получения разрешения на строительство.