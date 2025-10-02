Шесть исторических зданий в Нижегородской области преобразуют в гостиницы

Потенциальным инвесторам предлагают вложиться в восстановление и адаптацию старинных зданий, воспользовавшись мерами государственной поддержки. Среди доступных инструментов — аренда за символический 1 рубль, компенсация расходов на реставрацию, льготные кредиты, предоставление участков взамен и другие преференции. Предложения касаются зданий, построенных в эпоху Российской империи, как деревянных, так и кирпичных. Все они нуждаются в восстановлении, но обладают высоким архитектурным и историческим потенциалом.
В Лыскове преобразование может затронуть трёхэтажное здание бывшей гимназии на улице Большой Советской, 44. Его площадь составляет около 1,5 тысячи квадратных метров.
В Лукоянове под гостиничные проекты предлагаются два здания на улице Пушкина: одноэтажный дом радиальной планировки площадью 366 квадратных метров (№ 324), а также Дом Агеева (№ 326) площадью 264 «квадрата». Оба здания находятся в аварийном состоянии.
В Павлове инвесторам доступны три исторических объекта: Дом Теребина на улице Маяковского (334 кв. м), Дом Маклакова на улице Нижегородской (594 кв. м) и двухэтажный кирпичный дом на улице Ленина, площадью 719 квадратных метров. Пять из шести зданий имеют официальный статус объектов культурного наследия регионального значения, а одно («Дом Теребина») — числится как выявленный памятник архитектуры. Перед началом работ инвесторам предстоит пройти несколько этапов: от изучения документации и получения проектного задания до согласования проектных решений с органами охраны наследия и получения разрешения на строительство.
Ранее сообщалось, что проект гостиницы на улице Ильинской в Нижнем Новгороде получил одобрение экспертизы.