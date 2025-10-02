Культурная осада. Мэрия сообщила, зачем огородили ТЦ и киоск в центре Перми

В Перми уже не раз поднималась тема противостояния НТО и властей, которые, как может показаться, пытаются выжить с улиц киоски. Последствия такой политики уже ощутили на себе владельцы павильонов, торгующих газетами, водой и не только. Теперь же битва идёт на перекрёстке улиц Попова и Ленина. Там находятся пара киосков (в том числе кофейный), а также двухэтажное строение с супермаркетом и цветочным отделом.
Озеленили город
Началось всё летом, когда пермяки, привыкшие покупать кофе на перекрёстке улиц Ленина и Попова, неожиданно столкнулись с препятствием: территорию, на которой находится НТО, почему-то огородили массивными ящиками с землёй и растениями. Попасть на перекрытый пятачок можно было только с тыла: идёшь под шлагбаумом у стены близстоящего ТЦ, а потом по усеянной мусором тропинке с обратной стороны киоска.
Я часто покупаю там кофе. Когда увидела клумбы-ящики, решила, что рабочие что-то напутали и по ошибке оставили их там. Рядом было ещё несколько человек, которые пытались понять, как подойти к павильону. Кто-то просто перемахивал через клумбы. Бариста предположил, что таким образом их выживают с площадки, и сказал, что руководитель решает вопрос.
Но время шло, а клумбы-ящики продолжали стоять стеной. В ответ на вопрос, как продвигается диалог с властями, продавцы-кассиры только пожимали плечами и жаловались на отток покупателей.
Война продолжается?
В начале сентября мобильные клумбы внезапно исчезли. Однако надежды пермяков и предпринимателей не оправдались: почти сразу на месте ящиков появились высокие стенды выставки «Пермь XX век: от провинциального города к мегаполису» с бетонным основанием. Из-за них кофейный киоск не видно вовсе. Это война?
Как удалось выяснить в департаменте земельных отношений мэрии, земля под двухэтажным зданием и НТО принадлежат юрлицу. Поэтому, видимо, закрыть бизнес на площадке не так просто. Власти пытаются решить вопрос через суд, утверждая, что предприниматели не следуют закону.
«У НТО выявили нарушения в части несоблюдения норм пожарной безопасности. У двухэтажного объекта отсутствует разрешение на строительство и реконструкцию. В связи с этим поданы иски о демонтаже НТО и по капитальному объекту. На данный момент они приостановлены в связи с проведением противопожарной и технической экспертизы», — рассказали в администрации Ленинского района города.
Что касается стендов, в мэрии говорят, что выставка периодически меняет локацию, так как является передвижной.
«Новое место было выбрано с учётом проходимости», — говорят в администрации.
Сайт perm.aif.ru будет следить за развитием ситуации.