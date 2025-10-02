Культурная осада. Мэрия сообщила, зачем огородили ТЦ и киоск в центре Перми

В Перми уже не раз поднималась тема противостояния НТО и властей, которые, как может показаться, пытаются выжить с улиц киоски. Последствия такой политики уже ощутили на себе владельцы павильонов, торгующих газетами, водой и не только. Теперь же битва идёт на перекрёстке улиц Попова и Ленина. Там находятся пара киосков (в том числе кофейный), а также двухэтажное строение с супермаркетом и цветочным отделом.