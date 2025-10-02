Ричмонд
Минпросвещения предложит продлить эксперимент с ОГЭ

Минпросвещения хочет продлить эксперимент по сдаче только двух ОГЭ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минпросвещения РФ выйдет с инициативой, чтобы продлить до 2029 года эксперимент по сдаче только двух ОГЭ для поступления в колледжи в ряде регионов страны, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«Отдельно хочу сказать, что мы обсудили итоги эксперимента, который был в том числе инициирован Москвой по поступлению в колледж. В эксперименте участвовали три региона: Москва, Петербург, Липецкая область. И мы видим эффективность результатов этой работы. И приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента», — сказал Кравцов журналистам.

Ранее глава министерства сообщил, что эксперимент со сдачей на ОГЭ только двух предметов в трех регионах России оказался востребован у школьников и прошел успешно.

Эксперимент проводился впервые и предусматривал упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.

Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам — русскому языку и математике, вместо традиционных четырех.