Минпросвещения предложит продлить эксперимент с ОГЭ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минпросвещения РФ выйдет с инициативой, чтобы продлить до 2029 года эксперимент по сдаче только двух ОГЭ для поступления в колледжи в ряде регионов страны, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
«Отдельно хочу сказать, что мы обсудили итоги эксперимента, который был в том числе инициирован Москвой по поступлению в колледж. В эксперименте участвовали три региона: Москва, Петербург, Липецкая область. И мы видим эффективность результатов этой работы. И приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента», — сказал Кравцов журналистам.
Ранее глава министерства сообщил, что эксперимент со сдачей на ОГЭ только двух предметов в трех регионах России оказался востребован у школьников и прошел успешно.
Эксперимент проводился впервые и предусматривал упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам — русскому языку и математике, вместо традиционных четырех.