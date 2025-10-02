Минпросвещения предложит продлить эксперимент с ОГЭ

«Отдельно хочу сказать, что мы обсудили итоги эксперимента, который был в том числе инициирован Москвой по поступлению в колледж. В эксперименте участвовали три региона: Москва, Петербург, Липецкая область. И мы видим эффективность результатов этой работы. И приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента», — сказал Кравцов журналистам.