«Работало восемь машин МЧС». В Минске пожарные тушили квартиру, пожар в которой начался сразу в трех местах

МЧС сказало о пожаре в квартире в Минске, где нашли сразу три очага возгорания.

Источник: Комсомольская правда

В Минске спасатели ликвидировали возгорание в квартире на улице Шаранговича. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар в одной из столичных многоэтажек произошел вечером 1 октября. Около 22.09 вечера спасатели позвонили на номер 112 и сказали о задымлении в многоэтажке.

Прибывшие по вызову спасатели на месте установили, что дым выходит из одной из квартир. При этом внутри жилища выяснилось, что очагов возгорания — три. Огнем было повреждено имущество в жилой комнате, горела ветошь на кухне и в другой жилой комнате. Спасатели МЧС оперативно ликвидировали пожар.

— На месте происшествия работало восемь единиц техники, — прокомментировали в пресс-службе.

Во время пожара никто не пострадал. Причину возгорания специалистам еще предстоит установить.

