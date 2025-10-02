«Работало восемь машин МЧС». В Минске пожарные тушили квартиру, пожар в которой начался сразу в трех местах

Прибывшие по вызову спасатели на месте установили, что дым выходит из одной из квартир. При этом внутри жилища выяснилось, что очагов возгорания — три. Огнем было повреждено имущество в жилой комнате, горела ветошь на кухне и в другой жилой комнате. Спасатели МЧС оперативно ликвидировали пожар.