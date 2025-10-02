«Работало восемь машин МЧС». В Минске пожарные тушили квартиру, пожар в которой начался сразу в трех местах

В Минске спасатели ликвидировали возгорание в квартире на улице Шаранговича. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар в одной из столичных многоэтажек произошел вечером 1 октября. Около 22.09 вечера спасатели позвонили на номер 112 и сказали о задымлении в многоэтажке.
Прибывшие по вызову спасатели на месте установили, что дым выходит из одной из квартир. При этом внутри жилища выяснилось, что очагов возгорания — три. Огнем было повреждено имущество в жилой комнате, горела ветошь на кухне и в другой жилой комнате. Спасатели МЧС оперативно ликвидировали пожар.
— На месте происшествия работало восемь единиц техники, — прокомментировали в пресс-службе.
Во время пожара никто не пострадал. Причину возгорания специалистам еще предстоит установить.
Тем временем популярные китайские желейные и жидкие конфеты запрещены в Беларуси.
Также ученые заявили сразу о двух сильных вспышках на Солнце — что ждать белорусам.
Ранее ученые объявили о затянувшемся геомагнитном шторме на Земле: «Длится 30 часов и не прекращается».