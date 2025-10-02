Ричмонд
Гидрометцентр России пообещал наступающую зиму холоднее предыдущей

Гидрометцентр пообещал наступающую зиму в РФ холоднее предыдущей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Предстоящая зима на большей части территории России может оказаться холоднее прошлой, предупреждает Гидрометцентр.

Так, в декабре средняя температура будет держаться около средних многолетних значений, но на северо-востоке Дальневосточного федерального округа она окажется ниже.

В январе также ожидается температурный режим, близкий к средним многолетним значениям, но на большей части европейской территории, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов первый месяц нового года окажется значительно холоднее, чем в 2025 году.

В феврале на востоке ЦФО и ЮФО, на большей части Приволжья, на Урале и на западе Сибири синоптики прогнозируют температуру выше нормы. Теплее, чем в феврале 2025-го будет в большинстве регионов ЮФО, холоднее — в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.