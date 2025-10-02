Гидрометцентр России пообещал наступающую зиму холоднее предыдущей

В феврале на востоке ЦФО и ЮФО, на большей части Приволжья, на Урале и на западе Сибири синоптики прогнозируют температуру выше нормы. Теплее, чем в феврале 2025-го будет в большинстве регионов ЮФО, холоднее — в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.