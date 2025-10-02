Самарцы рассказали, какими качествами должен обладать идеальный учитель

Наиболее пессимистично настроена молодежь до 35 лет: 59% считают, что статус учителя понизился. Среди респондентов старше 45 лет такая точка зрения менее распространена (43%). При этом именно старшее поколение чаще видит повышение статуса (17%), тогда как среди молодежи таких всего 4%. Обладатели высшего образования чаще указывают на понижение статуса (61%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (40%). Последние, в свою очередь, несколько чаще видят повышение статуса (18% против 10% у имеющих высшее образование).